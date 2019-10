(Teleborsa) - Cofide, azionista di controllo di CIR, ha chiuso i primi 9 mesi dell'anno con ricavi per 2,01 miliardi rispetto ai 2,05 miliardi dello stesso periodo del 2018.



Il margine operativo lordo si è attestato a 245,4 milioni in calo del 14,4% mentre l'utile netto è sceso da 14,9 milioni a 2,3 milioni, per effetto del calo della contribuzione di CIR per 4,1 milioni e dalla perdita della capogruppo stessa di 1,8 milioni. © RIPRODUZIONE RISERVATA