Cofide in utile nei primi nove mesi del 2018

(Teleborsa) - 2018 finora positivo per Cofide. Il Gruppo industriale attivo principalmente nei settori componentistica auto (Sogefi), media (GEDI Gruppo Editoriale) e sanità (KOS), ha chiuso i primi nove mesi del 2018 con ricavi pari a 2.092,6 milioni, in crescita del 3,2% rispetto a 2.027,8 milioni nel corrispondente periodo del 2017.



L'EBITDA è ammontato a 245 milioni (11,7% dei ricavi), in linea rispetto a 246 milioni (12,1% dei ricavi) nei primi nove mesi del 2017.



Nei nove mesi del 2018 il gruppo COFIDE ha conseguito un utile netto di 15,8 milioni rispetto a una perdita di 15 milioni nel corrispondente periodo del precedente esercizio.



L'indebitamento finanziario netto consolidato al 30 settembre 2018 ammontava a 381,6 milioni rispetto a 303,6 milioni al 31 dicembre 2017.



Ottima giornata per il titolo a Piazza Affari: +4,71%.