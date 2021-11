Mercoledì 10 Novembre 2021, 07:29

Dalla stretta (soft) sui monopattini ai parcheggi rosa, dai moto-taxi alla creazione di una newco per gestire le concessioni autostradali fino alla riforma dell'Anas. Ecco alcune delle novità introdotte dal Dl Infrastrutture, in vigore da oggi. La riforma modifica l'uso dei monopattini, che non potranno più transitare ed essere parcheggiati sui marciapiedi. E' stata anche limitata la velocità, da 25 a 20 km orari ed è previsto, oltre al sequestro per chi trucca il motore, l'obbligo di indossare il casco fino a 14 anni. Altre novità riguardano anche chi è alla guida di un'auto. Vengono inasprite le multe per chi getta oggetti dai veicoli in movimento sporcando la strada. Cambia anche la norma sugli attraversamenti pedonali: la precedenza va data al pedone anche se si accinge ad attraversare e non solo se già è sulle strisce. Le sanzioni per il telefonino sono estese anche a chi toglie le mani dal volante per utilizzare pc portatili o tablet e si introduce la responsabilità del conducente della moto nel caso in cui il passeggero, anche se non minorenne, non porti il casco. Scatteranno, invece, dal 2022 le norme per il parcheggio gratuito dei disabili nelle strisce blu, mentre vengono aumentate le multe per chi parcheggia nei posti dedicati alle mamme in gravidanza o con figli fino a 3 anni.

Monopattini, corsa a casco e assicurazione (anche senza obbligo). Ecco quanto costano

Monopattini, foto obbligatoria alla fine del noleggio

Il limite di velocità scende da 25 a 20 km/h (6 km/h nelle aree pedonali). Per evitare la sosta selvaggia (per esempio sui marciapiedi) gli operatori di noleggio di monopattini devono prevedere l’obbligo di acquisizione della foto al termine di ogni noleggio, dalla quale si desuma chiaramente la posizione del parcheggio. Previsto l’obbligo di un segnalatore acustico, di un regolatore di velocità e, a partire da luglio 2022, delle frecce e di indicatori di freno su entrambe le ruote.

Patente, il foglio rosa dura di più. Esame fino a tre volte

La validità del foglio rosa sale dai 6 ai 12 mesi, una novità decisa già durante la pandemia Covid, per fare fronte ad una situazione di emergenza, e che diventa dunque definitiva. L’esame di guida per la patente B potrà essere ripetuto per tre volte. Previsto inoltre l’inasprimento delle sanzioni nei confronti di chi si esercita senza istruttore: da un minimo di 430 euro ad un massimo di 1.731 euro e la sanzione del fermo amministrativo del veicolo per 3 mesi.

Vietati tutti i dispositivi, non solo i telefonini

Occhio a portare in moto una persona senza casco. Viene introdotta la responsabilità del conducente per il mancato utilizzo del casco da parte di chi viene trasportato indipendentemente dall’età. Viene poi estesa a tablet, pc portatili e a qualsiasi altro dispositivo che fa allontanare le mani dal volante la multa ora prevista per chi usa il telefonino mentre guida. Sarà poi possibile effettuare servizio taxi anche con motocicli e velocipedi, eventualità attualmente prevista solo per le autovetture.

Parcheggi per disabili

Dal gennaio 2022 le persone con disabilità potranno parcheggiare gratuitamente sulle strisce blu quando non c’è disponibilità nei posti riservati. Introdotti nel Codice anche “stalli rosa” per le donne in gravidanza e i genitori con i figli fino a due anni: sanzioni per chi occupa i parcheggi senza autorizzazione (da 80 a 328 euro per i veicoli a due ruote e da 165 ad euro 660 gli altri). Aumentano gli importi per chi usufruisce di aree di sosta per persone disabili senza averne titolo: da 168 a 672 euro.

Sulle strisce precedenza a chi sta per attraversare

Cambiano gli obblighi di precedenza nei confronti dei pedoni che attraversano le strisce. Bisognerà fermarsi e far passare non solo chi è già iniziato ad attraversare ma anche chi è in procinto di farlo. Un raddoppio delle multe è poi previsto per chi getta in strada oggetti o rifiuti: in particolare la multa sarà da un minimo di 216 a 866 euro per chi viene sorpreso a buttare rifiuti da auto ferme o in movimento mentre chi getta dal finestrino un mozzicone o una cartaccia mentre procede con la vettura dovrà pagare tra i 56 e i 204 euro.