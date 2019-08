Codacons, sciopero consumatori contro aumento Iva

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, l'associazione che difende i diritti dei consumatori,Il giornotutti i consumatori sono quindi invitati a non prendere la macchina se non per estrema necessità, a non fare il pieno di benzina, a non fare acquisti se non necessari (nemmeno di generi alimentari) e a spegnere la Televisione per almeno 3 ore: in questo modo esprimeranno la loro protesta nei confronti in particolare del rischio di un aumento Iva, che avrebbe conseguenze devastanti per l'economia nazionale.- scrive il Codacons -, nel biennio 2020-2021 e a parità di consumi, una stangata complessiva pari a 1.200 euro a famiglia. Un altro salasso, dopo i tanti, troppi, già subiti in passato".per discutere di questi punti, nell'interesse dei consumatori e dei cittadini italiani.