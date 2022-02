Codacons scende in campo contro offerta 5 Gigabit di Iliad

(Teleborsa) - Il Codacons, l'associazione nata per la tutela dei diritti dei consumatori, avvia una nuova crociata nel settore delle tlc, dove la concorrenza è tanta e le offerte spesso poco trasparenti. La vittima questa volta è l'operatore low cost francese Iliad e la sua offerta-debutto per la fibra sul fisso, contro la quale è stato presentato un esposto all'Agcom e all'Antitrust.

Alle due authority delle tlc e della concorrenza è stato chiesto di "aprire un'istruttoria per pratica commerciale scorretta" ed intervenire con un provvedimento d'urgenza che inibisca la diffusione della proposta commerciale.



La campagna è stata avviata da Codacons a causa delle "omissioni informative" che stanno dietro al claim "per sempre" e "senza vincoli". In particolare si sottolinea che l'offerta 5 Gigabit al secondo che Iliad pubblicizza, "cosi come rappresentata e diffusa, omette delle informazioni rilevanti sul reale contenuto della stessa, sulle caratteristiche tecniche, sulla disponibilità del servizio e sulla necessità di collegare l'offerta fibra al contratto della scheda sim".

Il Codacons lamenta inoltre "scarsa trasparenza" in merito alla navigazione alla velocità di 5 Gigabit al secondo che ha invece dei limiti territoriali e tecnologici, in particolare "il modem che consegnato ai clienti supporta tale velocità solo come "velocità complessiva" red i 5 Giga pubblicizzati che "sono solo teorici e sostanzialmente impossibili da raggiungere nell'uso normale che un consumatore fa della connessione domestica e della connessione ad internet".

Più in dettaglio si denuncia che "solo una minima parte di questi 5 Gigabit al secondo è utilizzabile per l'uso più comune che si fa della

connessione ad internet, quello cioè della connessione wifi. Più precisamente solo 500 megabit dei 5 Giga promessi sono utilizzabili in WiFi, ovvero solo il 10% della prestazione pubblicizzata. E se si collegano più apparati in wifi tale disponibilità di banda e di velocità di connessione va addirittura condivisa riducendosi ulteriormente. I 5 Gigabit al secondo che Iliad pubblicizza in realtà si potrebbero raggiungere solo tramite la connessione temporanea di più computer alle singole porte Ethernet del modem (il cavo). Ma nessuno di noi fa un utilizzo simile dei computer e degli altri apparecchi domestici collegati in rete: l'esperienza comune ed abituale è quella di collegare comodamente tali apparecchi al wifi di casa".