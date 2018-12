© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, che ha elaborato il consueto studio ufficiale sugli incrementi di spesa previsti per il nuovo anno sul fronte prezzi e tariffe.In primis con il nuovo annocon un effetto diretto per gli utenti stimabile in 45 euro a nucleo familiare, mentre le, con un aggravio di spesa di 6 euro a famiglia.Adper cui, se il tasso di inflazione si manterrà ai livelli attuali, bisognerà mettere in conto una maggiore spesa pari a 211 euro a nucleo, da aggiungere ai 185 euro in più per, che ha visto gli ultimi mesi del 2018 caratterizzati dal crollo del petrolio. Per gli analisti però anche questo calopoiché si pronostica una rapida ascesa delle quotazioni petrolifere nel corso del 2019, con effetti diretti sia sulle bollette energetiche (62 euro a famiglia) sia sui rifornimenti di carburante (149 euro a nucleo). Ripercussioni anche per i trasporti per 67 euro a famiglia. Infine(18 euro), con i prezzi delle polizze che gia' negli ultimi mesi del 2018 hanno registrato leggeri incrementi., sempre che non abbiano intenzione di comprare una nuova auto. Inquel caso entrerebbe in gioco la nuovache comporterebbe una spesa fino a 3400 euro in base al modello scelto.