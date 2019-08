Codacons, flop del Reddito di Cittadinanza

(Teleborsa) - Ancora pareri contrastanti e analisi preoccupanti per quanto riguarda il Reddito di Cittadinanza. L'ultimo campanello d'allarme arriva dal Codacons, che analizza la situazione del provvedimento fortemente voluto dal Movimento 5 Stelle. Secondo l'analisi dei dati INPS, sarebbe un vero e proprio flop: ben 922 mila sarebbero le richieste accettate su 1 milione e mezzo presentate.



In pratica, spiega l'Associazione che tutela i diritti degli utenti e dei consumatori, solo 1 cittadino su 3 avente diritto ne beneficia: un dato preoccupante che attesta come il sussidio non abbia fatto breccia tra gli italiani, neanche fra chi aveva diritto a chiederlo.