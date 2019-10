© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -. Il +0,9% ( rispetto al trimestre precedente) palesato dall'Istituto di Statistica nel periodo in esame, sarebbe ben lontano dalla realtà in cui si trovano le famiglie nel nostro Paese.- afferma il presidente Carlo Rienzi - L'inflazione infatti è da mesi al palo, con un tasso di crescita praticamente nullo, e ciò si riflette sul dato relativo alla capacità di spesa delle famiglie, che appare sì in aumento, ma in modo del tutto artificioso. Non a caso la spesa per consumi risulta ferma rispetto al trimestre precedente e segna appena +0,1%".- continua il Presidente dell'Associazione - Basti pensare che tra il 2008 e il 2018, la capacità di spesa dei consumatori ha subito una drastica riduzione, accentuata nel periodo della crisi economica, e il saldo ad oggi risulta ancora negativo, con una perdita complessiva del potere d'acquisto delle famiglie del -6,6% in 10 anni".