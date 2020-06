Codacons: bene divieto Enac per trolley in cabina

(Teleborsa) - Il Codacons è pienamente favorevole alla misura decisa dall'Enac per vietare i trolley a bordo degli aerei, allo scopo di evitare assembramenti.



"In questo particolare momento la decisione dell'Enac appare corretta, perché consentirà di evitare il caos in cabina che si registra puntualmente sugli aerei quando i passeggeri devono posizionare i bagagli nelle cappelliere – spiega il Presidente Carlo Rienzi – Su tale fronte gli italiani sono tra i più indisciplinati d'Europa, creando spesso ritardi e file a bordo che oggi alimenterebbero il rischio di contagi".



"Ovviamente le compagnie aeree non dovranno applicare costi e balzelli aggiuntivi sui bagagli dei viaggiatori, ed in tal senso il Codacons vigilerà affinché siano rispettati i diritti dei consumatori"– conclude Rienzi. Ultimo aggiornamento: 17:17 © RIPRODUZIONE RISERVATA