Codacons, +165 euro a famiglia da plastic tax-stop

(Teleborsa) - Se i costi delle misure ambientali inserite nella, ogni famiglia italiana dovrà pagare un aggravio di spesa pari a 165 euro solo nel biennio 2020-2021., che ha elaborato una serie di analisi sui provvedimenti legati alla Legge di Bilancio."La tassa sugli imballaggi in plastica- ha osservato il Codacons - Questo perchè, che sarà quindi scaricato sui consumatori finali. A tale misura si aggiunge poi l'eliminazione del beneficio sul gasolio per l'autotrasporto per i veicoli Euro3 e Euro4 e una tassa per i prodotti inquinanti impiegati per la produzione di energia: tutte voci che riguardano in modo diretto gli utenti e le loro tasche e che produrranno un, con possibili ripercussioni negative sui consumi"."Chiediamo all'esecutivo di, perché il rischio è che siano gli italiani a pagare il conto della svolta verde del governo, con un impatto per le famiglie che avrebbe ripercussioni negative sui consumi già in evidente crisi", ha concluso il