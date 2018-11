Coca-Cola Hbc Italia: stabilimento a Marcianise 100% rinnovabile

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La Coca-Cola è sempre più ecologica ed energeticamente alternativa. Conta, infatti, uno stabilimento 100% rinnovabile e in cui il tasso di riciclo dei rifiuti supera il 99%. Sono alcuni dei risultati dello stabilimento di Marcianise raccontati nel Rapporto di Sostenibilità 2017 di Coca- Cola HBC Italia, il principale imbottigliatore di prodotti a marchio The Coca- Cola Company sul territorio nazionale.I risultati dello stabilimento di Marcianise, insieme a quelli degli altri siti produttivi dell'azienda, hanno contribuito a confermare la presenza nella top three europea e mondiale del Dow Jones Sustainability Index di Coca- Cola Hellenic Bottling Company, che ha annunciato i nuovi obiettivi in termini di sviluppo sostenibile per il 2025, un ulteriore passo dopo quelli già fissati per il 2020 e perseguiti dall'azienda negli ultimi anni.Lo stabilimento campano di Marcianise, il più grande del Sud Italia, utilizza il 100% di energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili o dall'impianto di trigenerazione presente all'interno del sito che produce energia elettrica, termica calda e fredda.