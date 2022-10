Coca-Cola migliora outlook dopo trimestrale oltre le attese

(Teleborsa) - Coca-Cola ha registratoin crescita del 10% a 11,1 miliardi di dollari neldel 2022, con ricavi organici (non GAAP) in aumento del 16%. L'utile per azione (EPS) è cresciuto del 14% a 0,65 dollari e l'è cresciuto del 7% a 0,69 dollari. La performance comparabile dell'EPS include l'impatto di un vento contrario di valuta di 11 punti. Gli, secondo dati Refinitiv, si aspettavano un utile per azione di 0,64 dollari su ricavi per 10,5 miliardi di dollari."Le nostre solide capacità e le intuizioni sui consumatori continuano ad aiutarci a vincere sul mercato - ha affermato il CEO James Quincey - La. Stiamo investendo nel nostro solido portafoglio di marchi, che è una pietra miliare della nostra capacità di fornire valore a lungo termine per i nostri stakeholder".La società hae ora prevede che le entrate organiche, che esclude l'impatto di un dollaro più forte, aumenteranno dal 14% al 15% nel 2022, rispetto all'aspettativa precedente di un aumento dal 12% al 13%. Coca-Cola prevede che l'utile per azione rettificato per l'intero anno aumenterà dal 6% al 7%, rispetto all'aspettativa precedente di una crescita dal 5% al 6%.