CNH, Scott Wine: instancabili sforzi per gestire catena di approvvigionamento

Venerdì 30 Luglio 2021, 18:15

(Teleborsa) - "Di recente ho equiparato i nostri instancabili sforzi per gestire questa folle situazione della catena di approvvigionamento a un gioco di whack-a-mole, e se mai lo renderanno uno sport olimpico, scommetto che CNH Industrial vincerà una medaglia d'oro". Lo ha affermato Scott Wine, CEO di CNH aprendo la call con gli analisti commentando i risultati finanziari.

"Nonostante le continue sfide alla catena logistico-produttiva e le pressioni inflazionistiche, la forza persistente dei nostri mercati finali unita alla nostra aggressiva politica sui prezzi, alle iniziative di espansione dei margini e al solido lavoro di squadra, ci hanno portato a registrare utili record nel secondo trimestre" - ha aggiunto il top manager -.

Le vendite nette dell'agricoltura sono state pari a 4 miliardi di dollari, in crescita del 49% a cambi costanti rispetto all'anno precedente, principalmente grazie alla maggiore domanda del settore, del miglior mix in tutte le regioni e della favorevole realizzazione dei prezzi. Se guardiamo alla performance per regione, il Nord America e l'Europa sono stati trainati da un miglior mix di trattori ad alta potenza, mentre il Sud America è stato abbastanza forte in tutte le categorie di prodotto.

Le vendite nette di Construction sono state pari a di 808 milioni di dollari nel trimestre, in crescita dell'86% a cambia costanti, a seguito di volumi più elevati guidati dalla domanda del settore, dalle azioni di riduzione delle scorte nel 2020 e dalla maggiore realizzazione dei prezzi.

Le vendite nette di veicoli commerciali e speciali hanno raggiunto 3,2 miliardi di dollari nel trimestre, in crescita del 71% a cambia costanti, anno su anno, e del 16% in più rispetto al 2019 principalmente grazie ai maggiori volumi di autocarri.

Le vendite nette di Powertrain, infine, sono state pari a 1,3 miliardi di dollari nel trimestre, con un aumento del 55% a cambi costanti. Le vendite a clienti esterni hanno rappresentato il 42% delle vendite nette totali (era il 63% lo scorso anno).

"Iveco ha lanciato diversi nuovi prodotti nel corso del trimestre, a cominciare da 'Iveco Driver Pal', un pionieristico compagno di guida ad attivazione vocale integrato basato su Amazon Web Services con funzionalità Amazon Alexa - ha concluso Wine -. Questo sistema innovativo aumenta l'efficienza e la sicurezza del conducente sostituendo numerose operazioni manuali".