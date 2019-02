© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - CNH Industrial N.V. è presente con entrambi i suoi marchi agricoli globali,Agriculture, all'edizione 2019 deldi Parigi, la fiera internazionale del settore agricolo, in corso di svolgimento questa settimana nella capitale francese., riconoscimenti assegnati da una giuria composta da esponenti delle più autorevoli testate specializzate europee che coprono una serie di categorie al fine di celebrare le migliori innovazioni nelle tecnologie agricole.di Case IH si è aggiudicato il titolo di miglior trattore medio. Questa gamma comprende quattro modelli con una potenza da 100 a 130 CV dotati di trasmissione a variazione continua CVXDrive di serie. Il motore turbo da 4,5 litri con intercooler dei quattro trattori della gamma Versum ottempera alla normativa sulle emissioni Stage V dell'Unione Europea, combinando la tecnologia brevettata di post-trattamento di FPT Industrial con un catalizzatore di ossidazione diesel e un iniettore di fluido DEF (AdBlue) in un compatto sistema "all-in-one". La capacità del trattore di scindere il regime del motore e la velocità di Corporate Communicationsavanzamento può risultare molto vantaggiosa per attività che implicano frequenti trasferimenti su strada o lavori sul campo come falciatura, pressatura, preparazione superficiale del suolo e operazioni specialistiche.di Case IH si è invece aggiudicato il titolo di migliore trattore in esposizione nella categoria alta potenza. Il Quadtrac offre trasmissioni a variazione continua in precedenza mai disponibili su un trattore articolato cingolato e Case IH rimane l'unico costruttore a offrire la trasmissione CVT su questo tipo di macchine a elevata potenza. Questa trasmissione, disponibile sui modelli da 470, 500 e 540 CV, porta diversi vantaggi, tra cui la facilità di utilizzo, specie per gli operatori inesperti, una più rapida accelerazione fino alla velocità di lavoro o di trasporto, un minore affaticamento per l'operatore e la piena potenza disponibile alle velocità di avanzamento inferiori per speciali applicazioni o attrezzi.Sul proprio fronte, New Holland Agriculture si afferma nella categoria Mietitrebbie del "Machine of the Year" grazie alla gamma. Questo sistema fissa nuovi standard di automazione e introduce una serie di miglioramenti che consolidano ulteriormente la posizione di leader del settore della mietitrebbia più produttiva al mondo. Il sistema proattivo e automatico di impostazione della mietitrebbia offre significativi vantaggi per il cliente in termini di produttività - aumento della produzione giornaliera, riduzione delle perdite e miglioramento della qualità della granella - e per l'operatore - meno decisioni da prendere, maggiore comfort e sicurezza, minore fatica e un'interfaccia utente semplice da usare.New Holland si è inoltre aggiudicata un ulteriore premio "Machine of the Year" nella categoria Trattori medi con la sua serie. Questa gamma propone lo spazio e il comfort in cabina migliori della categoria, offrendo un'esperienza di guida eccezionale e prestazioni e potenza leader del segmento. La pluripremiata trasmissione AutoCommand™ a variazione continua esalta le versatili prestazioni del T5 nei lavori in cui è fondamentale una precisa velocità. Questi trattori offrono le caratteristiche ideali per una maggiore versatilità nelle operazioni su prativo e seminativo, trasporto, coltivazione e lavori municipali.