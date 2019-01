CNH, per ASABE innovazioni di Case IH e New Holland Agriculture nella rosa delle migliori 50 del 2019

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, i due brand globali di macchinari agricoli di CNH Industrial, sono stati inclusi nell'edizione 2019 dei premi, ai quali partecipano una rosa delle 50 migliori innovazioni di prodotto destinate a esercitare il più forte impatto nel settore agroalimentare, secondo il giudizio di una giuria di esperti tecnici internazionali.. Laè equipaggiata con alette dei rotori a gabbia, per prestazioni su misura di separazione del prodotto e un design migliore del collo del canale elevatore. Il sistema automatizzato per mietitrebbiatrici AFS Harvest Command rileva in anticipo e ottimizza automaticamente le prestazioni della macchina, garantendo la massima efficienza. Lasi avvale di componenti dei sistemi di agricoltura di precisione AFS (Advanced Farming Systems) per permettere all'operatore di gestire con accuratezza il controllo di ciascun componente dell'attrezzo di lavorazione del terreno, ottimizzando tutte le impostazioni della macchina in base al mutare delle condizioni nel campo. Lapermette di risparmiare tempo, lavoro e costi di lavorazione seminando e concimando simultaneamente in un'unica passata. Il sistema di posizionamento di precisione Precision Placement Knife™ consente un collocamento ottimale del fertilizzante, che viene più prontamente assimilato dalle piantine.. Il, disponibile sulla mietitrebbia CR Revelation di New Holland, fissa nuovi standard di automazione e vince la sfida di mantenere la massima produttività riducendo al minimo le perdite e i chicchi danneggiati. Il sistema consente alla mietitrebbia di reagire ogni 20 secondi selezionando l'azione migliore tra 280 milioni di possibilità, basandosi su una tecnologia all'avanguardia, che comprende un innovativo sensore di carico del cassone crivellante, abbinato al sensore Grain Cam™ di ultimissima generazione e ad alette del rotore regolabili elettronicamente. Questa funzione, novità assoluta nel settore, offre ai clienti notevoli vantaggi in termini di produttività: aumento della produttività giornaliera, riduzione delle perdite e migliore qualità della granella. Introduce inoltre importanti vantaggi per l'operatore: riduce al minimo le decisioni da prendere, migliora il comfort e la sicurezza dell'operatore, garantisce un minore affaticamento, il tutto combinato a un'interfaccia intuitiva. Il sistema di frenataè una funzione innovativa che controlla automaticamente i freni pneumatici del rimorchio. Sviluppato per i trattori T7 AutoCommand e T6 AutoCommand di New Holland, il sistema migliora la stabilità in decelerazione con un rimorchio trainato, in particolare su superfici a basso attrito, migliorando così la sicurezza e riducendo il rischio di pericolose sbandate. Garantisce una velocità di decelerazione bilanciata tra trattore e rimorchio nel momento in cui il conducente riduce la velocità del trattore agendo sulla trasmissione a variazione continua (CVT).