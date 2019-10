CNH, New Holland Agriculture premiata con la Medaglia d'Oro del SITEVI

Ultimo aggiornamento: 16:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -di CNH Industrial, leader nel settore delle macchine per la vendemmia e la raccolta delle olive e dei trattori specializzati, ha trionfato ai premi per l'innovazione del SITEVI di quest'anno. I risultati sono stati comunicati in una conferenza stampa che precede il, che si svolgerà dal 26 al 28 novembre a Montpellier, in Francia., entrambe studiate per consentire al cliente di utilizzare una varietà di attrezzi sui trattori scavallanti e sulle vendemmiatrici New Holland Tier IV, senza la necessità di assistenza esterna, migliorando così la produttività e il comfort dell'operatore.come le irroratrici BERTHOUD Curis'Air e la gamma PROVITIS Omega. Il software consente all'unità motrice della vendemmiatrice di riconoscere automaticamente l'attrezzo selezionato dal cliente, regolando di conseguenza le impostazioni e le schermate sul monitor in cabina. Per tutti gli altri marchi di attrezzi, New Holland ha creato la soluzione software Multipurpose-on-Demand.Il concessionario di riferimento del cliente creerà un, assegnando specifiche funzionalità ai pulsanti sulla leva multifunzione della macchina. Una volta completata questa configurazione iniziale, la macchina rileverà quando il cliente collega l'attrezzo, regolando automaticamente le impostazioni sul monitor in cabina e sulla leva multifunzione.Le due soluzioni consentono inoltre al cliente di sfruttare appieno l'Intelligent Management System 2.0 (IMS 2.0) di New Holland, vincitore della Medaglia di Bronzo al SITEVI 2017, che permette di ridurre i costi di gestione e massimizzare la redditività. L'IMS 2.0 si adegua costantemente al regime piu' basso del motore, facendo risparmiare carburante sia su strada che in tutte le modalità di lavoro.