CNH, IVECO BUS e Costa d'Avorio insieme per un trasporto sostenibile

(Teleborsa) - Il Primo Ministro della, e il Ministro dei Trasporti,, hanno consegnato ufficialmente le chiavi dei primi autobusad alto livello di servizi a, CEO della Compagnia dei Trasporti di(SOTRA). La delegazione ha colto l'occasione per dare il benvenuto all'arrivo dei primi veicoli a gas naturale in Africa di sempre, annunciandone il nuovo nome ufficiale "", e ribadendo l'impegno del Governo della Costa d'Avorio verso una mobilità sostenibile e nei confronti di, brand di CNH Industrial leader in questo campo.Impegnato sin dal 2016 in un significativo programma di rinnovamento della propria flotta di trasporti pubblici,"L'acquisto di questi veicoli è una prima assoluta per l'Africa - ha dichiarato Amadou Gon Coulibaly, Primo Ministro del Paese - , nonché un passaggio chiave nella nostra volontà di migliorare i servizi di trasporto e la qualità della vita degli utilizzatori di mezzi pubblici in Abidjan. Per assicurare continuità a questo primo slancio, il Governo ivoriano ha deciso di mettere in atto un Piano di Sviluppo e Finanziamento per una rete di trasporti pubblici a livello nazionale, insieme al suo leale partner IVECO BUS, standard di riferimento del settore per i veicoli a gas naturale".