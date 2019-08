CNH Industrial verso spin off marchio Iveco

(Teleborsa) - CNH Industrial starebbe valutando lo spin off di Iveco, la società specializzata nella produzione di veicoli industriali e autobus, controllata al 100%.



L'operazione - secondo indiscrezioni stampa - potrebbe essere annunciata nel Capital Markets Day che si terrà alla Borsa di New York martedì prossimo, 3 settembre, quando la società alzerà il velo sullo Strategic Business Plan.



Nella sessione di ieri, 29 agosto, il titolo CNH è stato best performer dell'indice FTSE MIB, arrivando a guadagnare oltre 5 punti percentuali.