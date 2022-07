CNH Industrial, vendita azioni ordinarie Iveco Group non consegnate

(Teleborsa) - CNH Industrial e Iveco Group hanno annunciato, ieri in tarda serata,, le operazioni conclusive relative alla scissione di CNH Industrial mediante separazione e trasferimento del business On-Highway a Iveco Group, con efficacia dal 1° gennaio 2022.

Alle ore 17.00 (fuso orario della costa orientale degli Stati Uniti) del 24 giugno 2022 - si legge in una nota congiunta - "un certo numero di azionisti CNH Industrial aventi titolo a ricevere, per effetto della Scissione, azioni ordinarie Iveco Group N.V. (per una percentuale di poco superiore all'1% del capitale emesso da Iveco Group N.V.) è risultato aver omesso di fornire i dettagli di un conto deposito titoli presso un intermediario accreditato in Monte Titoli S.p.A., a cui consegnare le azioni ordinarie di Iveco Group N.V., quotate presso Euronext Milano e suscettibili di essere depositate e gestite esclusivamente in Monte Titoli S.p.A. e le azioni ordinarie Iveco Group N.V. a cui avevano titolo "le Azioni IVG Non Consegnate").

Pertanto - conclude la nota - come da documentazione di Scissione, Citigroup Global Markets Europe AG è stata incaricata di vendere su Euronext Milano le Azioni IVG Non Consegnate. Alla conclusione delle vendite i relativi proventi (al netto di tutti i costi, ivi inclusi commissioni di vendita, costi amministrativi e commissioni di cambio) saranno liquidati agli Aventi Diritto CNHI, che riceveranno la quota di spettanza di detti proventi complessivi (in dollari statunitensi), a mezzo assegno o a mezzo bonifico, là dove abbiano fornito

tempestivamente i propri riferimenti bancari a Computershare Trust Co N.A. (in qualità di transfer agent di CNH Industrial N.V.), al verificarsi delle condizioni previste. Allo stato, non è possibile definire con precisione le date di pagamento; peraltro, in caso di mancato pagamento entro il 31 luglio 2022, gli Aventi Diritto CNHI sono invitati a prendere contatto con Computershare Trust Co N.A.