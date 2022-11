CNH Industrial valuta delisting da Milano, ma resterebbe a Wall Street

Mercoledì 30 Novembre 2022, 18:30







(Teleborsa) - CNH Industrial, azienda leader nel settore dei macchinari e dei servizi per agricoltura e costruzioni, potrebbe essere l'ennesima azienda che saluta Piazza Affari, anche se nessuna decisione definitiva è stata presa in merito.



"Stiamo valutando l'ipotesi di delisting da Milano, ma al momento non abbiamo preso ancora alcuna decisione. Continuiamo ad esaminare la situazione", ha detto la presidente Suzanne Heywood. Le parole sono state pronunciate durante una presentazione agli analisti riguardante Exor, principale azionista di CNH e di cui Heywood è Chief Operating Officer.



"Vorrei che fosse chiaro che per CNH non è in discussione nessun delisting, ma, caso mai, un single listing rispetto all'attuale doppia quotazione a Milano e a New York", ha poi precisato l'amministratore delegato di Exor, John Elkann.