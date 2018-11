CNH Industrial, utile netto +285%. Atteso risultato 2018 in parte alta guidance

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Volano i profitti di CNH Industrial nel terzo trimestre. Il periodo si è chiuso con un, o 0,16 dollari per azione,rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Il dato include un provento ante imposte di 30 milioni di dollari (23 milioni di dollari al netto delle imposte) derivante dal riversare a conto economico in circa 4,5 anni l'impatto positivo di 527 milioni di dollari relativo alla modifica di un piano healthcare a seguito del giudizio favorevole emesso dalla Corte Suprema degli Stati Uniti.L'è invece pari arispetto ai 151 milioni messi a bilancio l'anno precedente.L'si attesta a 321 milioni di dollari e segna un incremento del 24% mentre l'è aumentata del 13% a 591 milioni di dollari.che indicano ricavi netti a circa 28 miliardi di dollari e un risultato diluito per azione adjusted tra 0,67 e 0,71 dollari per azione. Alla luce dei risultati del terzo trimestre del 2018,, fa sapere il colosso dei mezzi da lavoro.