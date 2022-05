CNH Industrial, STEYR vince l'iF Design Award per il trattore Terrus CVT

Martedì 24 Maggio 2022, 16:30







(Teleborsa) - STEYR, brand locale di trattori agricoli di CNH Industrial, con il suo trattore Terrus CVT, si è aggiudicato il prestigioso iF Design Award, ultimo di una serie di riconoscimenti ottenuti per questa macchina da lavoro.



"Il sigillo iF – sottolinea CNH Industrial in una nota – viene apposto ai prodotti che coniugano stile innovativo ed estetica con funzionalità superiori a vantaggio dei clienti ed arricchendo la visibilità dei designer dei progettisti".



STEYR ha vinto nella categoria Product Design per il suo nuovo trattore Terrus CVT, realizzato nello stabilimento di St. Valentin. "È la perfetta combinazione – evidenzia CNH Industrial – di funzionalità e forma, che abbina a un design esterno grintoso e massiccio interni di qualità incentrati sull'ergonomia e sul comfort dell'operatore. La cabina è stata studiata per creare un ambiente di lavoro migliore fino a diventare un vero e proprio centro di comando in cui lo stile assume un ruolo importante. Il design dei comandi rende più intuitivo, efficiente e produttivo il funzionamento del trattore".