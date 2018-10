CNH Industrial, stabilimento Case IH di Goodfield in USA ottiene il Bronzo nel World Class Manufacturing

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Lo stabilimento Case IH di Goodfield, Illinois, negli Stati Uniti di CNH Industrial N.V. ha ottenuto lanell'ambito del programma World Class Manufacturing (WCM).Oltre a ospitare il centro internazionale di eccellenza Case IH per la produzione di attrezzature ai vertici del settore nel campo della preparazione e coltivazione del terreno, Goodfield è anche dotato di un, con risorse orientate a promuovere, tra gli altri ambiti, unaDopo un significativo progetto di espansione nel 2012, lo stabilimento occupa oggi una superficie di circa 315.655 metri quadrati, e dà lavoro a oltre 200 persone.Lo stabilimento di Goodfield produce una gamma di attrezzature per la lavorazione del terreno utilizzate in fasi cruciali del ciclo colturale, dalla preparazione dei letti di semina fino alla raccolta. I prodotti fabbricati nello stabilimento di Goodfield sono destinati principalmente al mercato nazionale, mentre circa il 20% della produzione viene esportata in tutto il mondo.