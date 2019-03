CNH Industrial, sottoscritta linea credito revolving committed da 4 miliardi di euro

(Teleborsa) - CNH Industrial N.V. ha sottoscritto una linea di credito revolving committed da 4 miliardi di euro, disponibile per le generali esigenze aziendali e i fabbisogni legati al capitale di funzionamento del Gruppo.



La linea, sottoscritta con un gruppo di 32 banche, ha una durata di 5 anni con due opzioni di estensione di un anno ciascuna, esercitabili, rispettivamente, al compimento del primo e secondo anniversario della data della stipula del contratto. La linea sostituisce il contratto in essere da 1,75 miliardi di euro a 5 anni, in scadenza a giugno 2021.



Il Gruppo ha ricevuto adesioni per oltre 6 miliardi di euro, confermando il forte sostegno da parte di un ampio gruppo di primarie banche di relazione internazionali.