CNH Industrial si riorganizza: positivo il titolo in Borsa

(Teleborsa) - In bella mostra a Piazza Affari il titolo CNH Industrial all'indomani del Capital Markets Day di New York che ha annunciato la divisione in due della società tra attività stradali e non stradali.



Il piano industriale al 2024 prevede lo scorporo dal gruppo e la successiva quotazione a Milano e a New York dei camion Iveco e dei motori FPT ad inizio 2021 e una partnership con l'azienda americana Nikola per la produzione di veicoli pesanti a celle d'idrogeno ed elettrici negli Stati Uniti e in Europa.



Previsto un aumento del fatturato del 5% annuo e un margine Ebit delle attività industriali all'8% entro il 2022.



Sulla borsa milanese le azioni del gruppo industriale italo-statunitense operante nel settore dei capital goods stanno registrando un balzo dell'1,36%.





