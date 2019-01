CNH Industrial, si dimette il Presidente di IVECO Pierre Lahutte

(Teleborsa) - Pierre Lahutte si dimette dal ruolo di Brand President IVECO.



E' quanto rende noto CNH Industrial in un comunicato dove specifica che le dimissioni hanno effetto immediato e che sarà Gerrit Marx, di recente nominato President del segmento Commercial and Speciality Vehicles di CNH Industrial, ad assumere le responsabilità di Pierre Lahutte.



Il Gruppo ha ringraziato il Brand President uscente per aver guidato IVECO negli ultimi quattro anni e mezzo e per i suoi 21 anni di servizio nell'azienda.



