CNH Industrial sceglie Gerrit Marx come CEO per il business On-Highway

(Teleborsa) - CNH Industrial, società attiva nel campo dei capital goods, ha scelto Gerrit Marx per guidare il proprio business On-Highway, per il quale proseguono le attività per realizzare l'annunciato spin-off. Marx sarà quindi il Chief Executive Officer della futura società, che secondo i programmi inizierà a operare in via autonoma verso l'inizio del 2022. Entrato in CNH Industrial quale President dei Commercial and Specialty Vehicles a gennaio 2019, Marx vanta circa vent'anni di esperienza in ruoli di crescente importanza in aziende quali McKinsey & Company, Daimler, Skoda e, più recentemente, nella società di investimenti globali Bain Capital.

Il nuovo business On-Highway includerà IVECO (veicoli commerciali pensanti, medi e leggeri), IVECO ASTRA (veicoli per applicazioni pesanti cava/cantiere), IVECO BUS ed Heuliez Bus (autobus e bus granturismo), Magirus (veicoli antincendio), Iveco Defence Vehicles (veicoli per la difesa e la protezione civile), FPT Industrial (tecnologie motoristiche) e Iveco Capital (servizi finanziari).

"A nome del consiglio di amministrazione vorrei estendere le mie congratulazioni a Gerrit per questa nomina - ha commentato Suzanne Heywood, Presidente del Consiglio di Amministrazione di CNH Industrial - Siamo certi che la sua esperienza nel settore dei veicoli commerciali, unita alla comprovata leadership del nostro segmento Commercial and Specialty Vehicles, saranno per lui fondamentali nello sviluppo della nuova società".