CNH Industrial riavvierà piano buyback fino a 700 milioni dollari

(Teleborsa) - CNH Industrial N.V. annuncia l'intenzione di riavviare il suo programma di acquisto di azioni proprie, in più tranche di azioni ordinarie per un importo massimo di 700 milioni di dollari. Il buyback - spiega la società in una nota - ed è destinato "all'ottimizzazione della struttura patrimoniale della società ed a soddisfare gli obblighi derivanti dai piani di incentivazione".



Il Programma avrà durata fino al 12 ottobre 2019, incluso, e verrà realizzato con le disponibilità liquide della Società.



Il piano verrà condotto nell'ambito della delibera dell'Assemblea degli Azionisti che ha autorizzato il Consiglio di Amministrazione all'acquisto di azioni proprie ordinarie fino a un massimo del 10% delle azioni ordinarie della società. © RIPRODUZIONE RISERVATA