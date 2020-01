© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Fino a fine febbraio, oltre 3.000 dipendenti di CNH Industrial di Torino e Provincia potranno lavorare da casa due giorni alla settimana. Una misura temporanea ed eccezionale, decisa principalmente, estendendo una possibilità che già oggi hanno gli impiegati e i quadri dell'Azienda che hanno sottoscritto l'accordo individuale di "Lavoro Agile": lavorare da casa un giorno alla settimana., parte delle iniziative di Smart Working attuate da CNH Industrial,e progressivamente esteso a 4.700 dipendenti italiani, ritenuti idonei per la tipologia di attività svolta. L'anno scorso, sono state lavorate da casa più di 72.000 giornate. Un dato che si traduce in 2,5 milioni di chilometri in meno percorsi e 75.000 ore in meno trascorse in auto all'anno (21 ore di media in meno per ogni dipendente che ha aderito all'iniziativa, senza considerare i risparmi di carburante), con un evidente beneficio nel bilanciamento tra vita lavorativa e personale dei dipendenti (work-life balance).Un'indagine interna sulla soddisfazione conferma che: gli indici di gradimento sono, in entrambi i casi, superiori al 90%. Inoltre, lache usufruiscono del "Lavoro Agile" è stata, valutazione confermata dai manager.: si può calcolare che l'anno scorso, grazie a queste misure, siano state emesse oltre 300 tonnellate di CO2 in meno. Questa iniziativa è pertanto in linea con l'obiettivo strategico finale dell'Azienda, "essere la forza motrice di un cambiamento sostenibile", a conferma di un impegno costante nel tempo: nel 2019, CNH Industrial è stata riconosciuta per il nono anno consecutivo Industry Leader negli Indici Dow Jones sulla Sostenibilità.Il mercato sensibile al tema della sostenibilità sta premiando. Al momento le azioni registrano un