CNH Industrial protagonista ad Agritechnica 2019 con i propri marchi

(Teleborsa) - CNH Industrial compie un altro importante passo avanti nella sua mission di diventare la principale società mondiale nel comparto dei beni di investimento e dimostra quanto sia profonda e ampia la sua competenza nel settore, radunando tutti i propri brand agricoli in un unico spazio espositivo ad, una delle maggiori e più importanti fiere del mondo, in programma ad Hannover, in Germania, dal 10 al 16 novembre.I marchi agricoli globali di, il marchio europeo di trattori premiume il produttore di attrezzisaranno affiancati dal marchio aftermarket di precision farming, al suo debutto fieristico, nonché dal brand globale per i sistemi di propulsione. Tutti insieme occuperanno circa 7.300 metri quadrati alla fiera agricola di settore più importante al mondo.Ogni marchio avrà il proprio stand distintivo all'interno dello spazio assegnato a CNH Industrial, esponendo una gamma diversificata di nuovi prodotti e tecnologie all'avanguardia destinati a migliorare ulteriormente la produttività e l'efficienza in agricoltura. Case IH, New Holland, STEYR e Kongskilde saranno ubicati in una posizione privilegiata nel Padiglione 3, vicino al trafficatissimo ingresso principale. Ci sarà anche un'area dedicata a CNH Industrial nel suo insieme, che metterà in risalto l'impegno del Gruppo nei confronti dei principali motori di crescita a livello di megatrend, ovvero automazione, digitalizzazione, servitizzazione e carburanti alternativi, e di come questi possano essere vantaggiosi per l'agricoltura.FPT Industrial avrà sede nel Padiglione 16, riservato alle società produttrici di Sistemi e componenti, mentre AGXTEND, il nuovo marchio aftermarket di Precision Farming, si stabilirà nel Padiglione 11 in un'area dedicata al Precision farming e alla digitalizzazione.