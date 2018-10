CNH Industrial, programma di formazione TechPro nella regione cinese dello Xinjiang

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - CNH Industrial, in collaborazione con, ha lanciato il nuovo programma. Formazione rivolta ai giovani nel campo dei macchinari industriali con la partecipazione delloQuesto nuovo programma fornirà ai giovani del posto preziose, che in futuro consentiranno loro di avviare un percorso professionale nel settore.Lanciato per la prima volta a livello internazionale da CNH Industrial nel 2011,mira a sostenere le comunità locali grazie a un programma di formazione tecnica avanzata., della durata di tre anni, saranno ammessi inColoro che completeranno con successo il corso e otterranno la relativa certificazione potranno accedere a tirocini professionali presso CNH Industrial e la sua rete di officine in Cina, jointventure incluse. CNH Industrial si occuperà, inoltre, di finanziare il corso e di fornire le risorse necessarie.