CNH Industrial, presidente Suzanne Heywood nominata CEO pro tempore

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di CNH Industrial N.V. ha nominato, in aggiunta al suo ruolo di Presidente del Consiglio stesso,attraverso un approfondito processo di ricerca.Il CdA ha raggiunto una decisione unanime e accettato le, che ha lasciato il Gruppo con effetto immediato.Suzanne Heywood, che è anche Managing Director di Exor, il maggiore azionista di CNH Industrial, è Presidente della Società da luglio 2018. "Il Consiglio di Amministrazione e tutti i nostri leader sono uniti e" ha dichiarato Heywood.Il board ha inoltre, in aggiunta al suo ruolo attuale di President, Financial Services.Il Consiglio di Amministrazione ha anche, concepita sotto la guida di Mühlhäuser, incluso lo spinoff delle attività "On-Highway" di CNH Industrial (segmenti veicoli commerciali e powertrain), che saranno separati in una società quotata al fianco delle attività "Off-Highway" del Gruppo (segmenti agricoltura, costruzioni e veicoli speciali). I due business risultanti, che saranno due leader distinti a livello globale, si concentreranno ciascuno sul creare valore nelle rispettive aree di attività.