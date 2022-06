CNH Industrial presenta le donne che fanno la differenza in agricoltura

(Teleborsa) - CNH Industrial, con il suo brand New Holland Agriculture, rinnova il suo impegno a favore di una cultura più inclusiva, supportando le donne nell'agricoltura.

Un video di New Holland, girato in varie zone d'Italia, accende i riflettori sulle donne che rivestono un ruolo sempre più importante nell'economia del settore. Le donne che stanno cambiando il volto dell'agricoltura in Italia e che lavorano, con le soluzioni innovative di New Holland, per incrementare la produzione, migliorare la qualità e rendere l'agribusiness sempre più sostenibile.

, EMEA Sustainable Initiatives Manager di CNH Industrial parla del progetto che ha consentito al gruppo die diitaliane dopo lo shock provocato dalla pandemia di Covid-19.

Giulia Giovanardi, Communications di New Holland Agricolture Italy, introduce una serie di storie di donne in agricoltura unite da un fil-rouge: le potenzialità offerte dall'utilizzo di macchine tecnologicamente avanzate ed a basso impatto ambientale come quelle offerte dalla New Holland. E così dalla storia dell'imprenditrice agricola Monica Pretto, che sulle macchine ha trascorso una vita intera, si passa all'azienda agricola Cerro, guidata dalle sorelle Irma, Francesca e Maria Sorgente, lanciate nell'agricoltura bio, senza dimenticare le imprenditrici vitivinicole Patrizia e Arianna Cencioni, che puntano sui macchinari per migliorare la qualità die prodotti.