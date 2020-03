© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - L'intenzione annunciata oggi dadi quotarsi, nel corso di quest'anno, sul NASDAQ Exchange di New York, attraverso la fusione controva il pieno supporto da parte di"Si tratta di una notizia elettrizzante, nonché di un'altra pietra miliare del nostro progetto congiunto di realizzare sia veicoli commerciali pesanti a zero emissioni sia l'infrastruttura per l'idrogeno attraverso un modello di business unico – ha commentato–. Laimprime uno slancio ulteriore agli ambiziosi obiettivi che insieme ci siamo dati, cioè guidare gli investimenti in tecnologie pulite e modulari così da trasformare i nostri ambiti di attività e l'ambiente ingenerale".Soddisfazione è stata espressa anche da"L'incrollabile ambizione di Nikola di voler trasformare radicalmente il nostro settore e il suo impatto sull'ambiente costituisce un significativo passaggio di crescita, di carattere non ciclico, per il mondo dei trasporti. La quotazione al NASDAQ finalizzata a raccogliere fondi nell'attuale scenario di mercato – ha affermato Marx – è chiaramente un riconoscimento e un sostegno alla direzione strategica di questo progetto"., in qualità di lead investor nel round D di sottoscrizione, a fronte di un investimento pari arispettivamente i marchi di veicoli commerciali e di motori di CNH Industrial, hanno recentemente annunciato che produrranno il, veicolo commerciale pesante a batteria elettrica (BEV, battery electric vehicle), presso ilin Germania, attraverso la joint-venture europea con Nikola Motor Company. L'inizio della produzione è previsto per la prima metà del 2021.