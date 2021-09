CNH Industrial partecipa al progetto 5G Open Innovation Lab

Giovedì 16 Settembre 2021, 13:15

(Teleborsa) - CNH Industrial parteciperà, come partner aziendale, al progetto 5G Open Innovation Lab (5GOILab), un ecosistema globale di grandi imprese, esponenti del mondo accademico e istituti governativi, che si propone di promuovere l'adozione delle tecnologie 5G e l'innovazione in questo ramo.

"Siamo incredibilmente entusiasti di aderire al 5G Open Innovation Lab come primo partner di settore nel campo dell'agricoltura di precisione. Questa piattaforma esclusiva ci permette di collaborare con startup innovative e di confrontarci con menti brillanti che lavorano su tecnologie 5G che rivoluzioneranno il settore agricolo" - ha dichiarato Scott Wine, Chief Executive Officer di CNH Industrial -. "Questa partnership sottolinea il nostro impegno a migliorare in modo decisivo il nostro portafoglio di soluzioni nel campo dell'agricoltura di precisione attraverso lo sviluppo di nuove tecnologie digitali connesse, che permettano ai nostri clienti di esprimere al massimo il vero potenziale insito nelle loro aziende".

"Estendere la connettività nelle aree rurali è la premessa fondamentale per consentire l'adozione di numerose tecnologie digitali e siamo entusiasti di come la connettività migliorerà l'esperienza dell'utente per i nostri clienti e concessionari Case IH e New Holland. Le nuove soluzioni digitali aiutano ad aumentare la resa delle colture riducendo i costi dei fattori produttivi attraverso una loro applicazione più mirata, a guidare con precisione le attrezzature nel campo seguendo un tracciato di guida prestabilito, a sfruttare meglio le potenzialità della manutenzione predittiva e a collegare in modalità wireless il campo e l'ufficio" - ha spiegato Parag Garg, Chief Digital Officer di CNH Industrial -. "Queste tecnologie digitali non solo migliorano la produttività e la redditività di un'azienda agricola, ma promuovono anche soluzioni più sostenibili e la gestione responsabile dell'ambiente. Le soluzioni 5G e l'edge computing forniscono l'infrastruttura necessaria per accelerare lo sviluppo di soluzioni applicabili al mondo reale che proiettano il nostro business a livelli ancora più alti e offrono strumenti più potenti ai nostri clienti. Siamo entusiasti di condurre congiuntamente dei progetti pilota sulla connettività rurale e sull'edge computing, che si tradurranno in vantaggi sia per i nostri clienti Case IH e New Holland sia per i rispettivi concessionari".