CNH Industrial, Muhlhauser: ottimista per il 2019 conferma gli obiettivi

(Teleborsa) - ", nonostante la situazione macroeconomica che vede tensioni economiche ancora non risolte.per quest'anno:di vendita netti a circa 28 miliardi di dollari, in lieve aumento rispetto al 2018;in crescita anno su anno tra il 5 e il 10%;industriale verso l'azzeramento".Così il, durante la call con gli analisti sui risultati del primo trimestre 2019 che hanno evidenziato uned unrispetto al primo trimestre del 2018., in linea con i nostri piani, incluso il nuovo IVECO Daily Model Year 2019 - ha continuato il CEO - . Con l'introduzione di questo modello,".Mühlhäuser ha annunciato inoltre la presentazione dello"al nostro Capital Markets Day", il 3 settembre al New York Stock Exchange, NY.