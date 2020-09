CNH Industrial, mietitrebbiatrici viaggiano sul corso del Danubio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Trovare nuove soluzioni di trasporto per ledall'hub di Zeebrugge, in Belgio, verso destinazioni in tutta Europa. Questa la sfida vinta dal"Le mietitrebbie – spiega CNH Industrial nella nuova Top Story pubblicata sul proprio sito web – sono di gran lunga le macchine agricole dalle dimensioni più titaniche a disposizione degli agricoltori, con un peso che arriva fino a 24.500 kg, il che rende la consegna su gomma, dalla fabbrica al campo, un compito incredibilmente impegnativo". Per risolvere questo problema di assoluta attualità, il team della logistica di CNH Industrial ha preso ispirazione da uno dei più antichi mezzi di trasporto: l'acqua. Il, con il suo corso di 2.780 km, è il secondo fiume più lungo al mondo, tanto che attraversaben 10 Paesi dalla Foresta Nera in Germania fino al Mar Nero, nell'angolo a sud est del continente europeo. Una via d'acqua utilizzata da secoli per il trasporto di merci tanto che la, fondata nel 1829, è oggi una delle più grandi aziende di trasporto fluviale al mondo, con circa 200 battelli a vapore e mille chiatte per il trasporto merci. Con l'avvento e la successiva espansione delle linee ferroviarie, il trasporto fluviale ha, tuttavia, perso importanza e popolarità.Il team di CNH Industrial ha così riscoperto, per la spedizione delle proprie mietitrebbie, le eccezionali potenzialità di questo mezzo di trasporto, un tempo ampiamente utilizzato. Una soluzione di trasporto estremamente efficiente sotto il profilo dei costi e rispettosa dell'ambiente.