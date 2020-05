CNH Industrial, lo STEYR Konzept si aggiudica il Muse Design Award 2020

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -Il premio – fa sapere la società in una nota – è stato conferito da una giuria internazionale composta da designer professionisti e specialisti del settore che ha selezionato lo STEYR Konzept tra circa 3mila concorrenti. Istituiti dalla, i riconoscimenti, premiano le realizzazioni dei professionisti del design di tutto il mondo provenienti da diverse discipline.Per CNH Industrial lo STEYR Konzept –il brand motoristico dello stesso Gruppo – "riassume in sé la vision del futuro per le macchine agricole combinandoin unil concept – si legge nella nota – è caratterizzato da un approccio progettuale completamente nuovo e da unI dettami stilistici principali di STEYR sono stati integrati e reinterpretati con uncome la tradizionale struttura esterna bianca della cabina e l'inclusione di una griglia asimmetrica. Il linguaggio stilistico minimalista della cabina – spiega CNH Industrial – è completato dallai parametri operativi principali sono proiettati sul parabrezza in modo daal primo sguardo. Un design incentrato sul cliente che mira allae al miglioramento della produttività complessiva.Per quanto riguarda lail nuovo concept è caratterizzato da un'architettura innovativa sviluppata da FPT Industrial e basata sul, in cui ilIl motore non è collegato direttamente alle ruote e la trazione è assicurata da quattro motori elettrici indipendenti installati direttamente nei mozzi delle ruote. A seconda dell'applicazione è possibile unarispetto a una motorizzazione solo diesel.