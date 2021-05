24 Maggio 2021

(Teleborsa) - CNH Industrial, operatore globale nel settore dei capital goods, ha pubblicato la "companion guide" al suo Bilancio di Sostenibilità 2020, per la prima volta proposta sotto forma di rivista interattiva online. "A Sustainable Year", giunto alla sua quinta edizione, presenta una carrellata delle principali iniziative in materia di sostenibilità attuate dall'azienda e dai suoi stakeholder nel 2020, e intende fornire un'istantanea complementare e di facile lettura dei temi chiave presentati nel bilancio relativi alle principali attività di carattere sociale, economico e ambientale.

Tra i temi evidenziati c'è la messa in sicurezza delle proprie sedi e dei propri dipendenti durante l'emergenza della pandemia, azione portata avanti anche con forniture di emergenza e donazioni attraverso il proprio Fondo di Solidarietà. Oltre agli aspetti legati alla pandemia, questo numero della rivista illustra le modalità con cui CNH Industrial sta riducendo le emissioni di carbonio causate dalle proprie attività con lo sviluppo di prodotti e idee che utilizzano energie alternative, l'applicazione della digitalizzazione per migliorare i test sui prodotti e il miglioramento dell'ergonomia per i dipendenti addetti alla produzione.