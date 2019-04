CNH Industrial, IVECO: status Gold al WCM per stabilimento di Valladolid

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, uno dei più prestigiosi standard del settore manifatturiero globale per la gestione integrata degli stabilimenti e dei processi di produzione. Dopo quello di MadridUn riconoscimento che coincide conla cui cabina sarà prodotta proprio in questo sito produttivo. Nel 2018– che realizza anche cabine per i mezzi pesanti Trakker e Stralis del Brand, con assemblaggio finale presso il sito IVECO di Madrid – è statoIl WCM consiste in un sistema strutturato in pilastri, basato sul miglioramento continuo e progettato per eliminare sprechi e perdite dal processo produttivo attraverso l'identificazione diPer certificare i miglioramenti ottenuti, il sistema prevede una serie di audit periodici indipendenti su tutti i pilastri del WCM. L'esito dei controlli determina l'assegnazione di un punteggio complessivo eOperando conformemente al programma WCM, Valladolid riesce a gestire in modo efficiente un