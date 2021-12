CNH Industrial-Iveco Group, sottoscritto l'atto di scissione

(Teleborsa) - CNH Industrial, leader globale nel campo dei capital goods, e Iveco Group, la nuova realtà che raccoglie i marchi On-Highway del gruppo, hanno sottoscritto l'atto di scissione con cui, con effetto dal 1° gennaio 2022, i business segment relativi a Iveco Group saranno separati da CNH Industrial. Iveco Group diverrà una società quotata indipendente da CNH Industrial, con le azioni che inizieranno ad essere negoziate con il simbolo "IVG" su Euronext Milan a partire dal 3 gennaio 2022.

In questa operazione CNH Industrial è stata assistita da Morgan Stanley & Co. LLC, BofA Securities e Barclays Bank Ireland PLC. Citi e BNP Paribas hanno assistito Iveco Group in questa operazione. Goldman Sachs & Co. LLC e JP Morgan Securities LLC hanno fornito assistenza sugli aspetti finanziari. Intesa Sanpaolo S.p.A. e UniCredit Bank AG, filiale di Milano, sono stati sponsor per l'ammissione.