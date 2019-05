CNH Industrial, IVECO apre in Etiopia terzo centro formazione TechPro2

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Il Gruppo CNH Industrial torna in campo con un ambiziosoa sostegno delle comunità locali, per offrire unche consentirà adi acquisire le necessarie professionalità ed accedere a unaha aperto in Etiopia la, un progetto avviato nel 2011 per promuovere la crescita professionale e sociale dei giovani. Il nuovo centro di formazione, frutto di una collaborazione con la onlus Fondazione Opera Don Bosco, è stato, presso il, una struttura che opera all'interno dell'Istituto di formazione tecnica e professionale (Technical Vocational Education and Training Center – TVET) diAll'evento di lancio di questa importante iniziativa per la crescita professionale dei giovani della comunità locale, erano presenti rappresentanti di CNH Industrial, del brand di veicoli commerciali IVECO e dei Salesiani di Don Bosco, che insieme hanno dato il benvenuto agli amministratori locali, alla stampa e agli studenti., tra cui un autocarro pesante venduto in Africa e in altri mercati. Questa donazione garantisce agli studenti un'esperienza di apprendimento a 360 gradi, offrendo loro l'opportunità di lavorare sul motore, sulla trasmissione manuale, sul cambio e su altri componenti. Sono previsti anche, oltre al, che tramite personale esperto fornirà agli insegnanti dell'Istituto Tecnico la formazione necessaria per la conduzione del corso.