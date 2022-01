CNH Industrial inizia negoziazioni come pure player nei settori agricolo e costruzioni

(Teleborsa) - Con l'efficacia dello spin-off di Iveco Group (e la sua quotazione su Euronext Milan dal 3 gennaio 2022), CNH Industrial ha iniziato la negoziazione per il 2022 alla Borsa di New York (NYSE) e su Euronext Milan di Borsa Italiana in veste di attore interamente dedicato ai settori dell'agricoltura e delle costruzioni. Dopo la separazione delle attività "On-Highway" e "Off-Highway", CNH Industrial presenterà il suo futuro orientamento al Capital Markets Day che si terrà il 22 febbraio 2022.

"Oggi diamo il via alla nuova CNH Industrial, il risultato di una pianificazione strategica dettagliata, di un lavoro intenso e di una grandissima determinazione - ha dichiarato Scott W. Wine, Chief Executive Officer di CNH Industrial - Desidero congratularmi con tutta la nostra squadra, e in particolare con il Senior Leadership Team, per aver portato a termine tutto questo e ringraziare il Consiglio di Amministrazione per aver vigilato su questa operazione completata con successo".

"In qualità di pure player dei settori agricolo e delle costruzioni, possiamo portare la nostra totale attenzione a sostenere i nostri clienti e i concessionari - ha aggiunto - Ciò comporta lo sviluppo di prodotti e processi innovativi che aumentino la produttività, accelerino la crescita redditizia e guidino i nostri ambiziosi piani ESG per assicurarci di agire nel pieno rispetto delle persone e del pianeta".