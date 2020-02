CNH Industrial in vetta al paniere del FTSE MIB

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Ottima giornata per CNH Industrial, che si mette in luce in Borsa con un rialzo dell'1,36%, in vetta al paniere dei titoli guida (FTSE MIB) A sostenere la big dei veicoli industriali e commerciali contribuiscono, fra le altre cose, iche, seppur negativi, evidenziano un calo più contenuto del mercato italiano rispetto a quello europeo.Il trend del leader globale nel settore dei veicoli commerciali mostra un andamento in sintonia con quello del FTSE MIB. Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.Il quadro tecnico del produttore di macchine industriali segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 8,107 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 8,249. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 8,019.