CNH Industrial in rally sulla scia dei conti

(Teleborsa) - Effervescente il titolo CNH Industrial, che scambia con una performance decisamente positiva del 2,07%, seguendo la scia rialzista della vigilia grazie ai conti di bilancio annunciati.

CNH Industrial chiude i primi nove mesi del 2020 con ricavi in calo e un risultato finale negativo, in conseguenza all'impatto negativo del Covid-19 sulle condizioni di mercato nella prima metà dell'esercizio. I risultati del terzo trimestre 2020 di CNH Industrial sono, invece, stati influenzati positivamente da un miglioramento generale, rispetto alla prima metà dell'anno, della domanda di mercato nella maggior parte dei business dell'azienda e dei paesi in cui opera e, in particolare, nel settore agricolo in Nord America. A sostenere tali risultati anche le "continue azioni di contenimento dei costi e conservazione della cassa".



Il confronto del titolo con il FTSE MIB, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa del leader globale nel settore dei capital goods rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.



Le implicazioni di breve periodo del produttore di macchine movimento terra sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 7,977 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 7,737. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 8,217.



