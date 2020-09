© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -per il sesto anno consecutivo quale, un'iniziativa promossa da Legambiente, patrocinata dal Ministero dell'Ambiente ed organizzata insieme a VeloLove ed Euromobility.L'obiettivo èe quindi gli spostamenti casa-lavoro e casa-scuola effettuat, nell'ambito della Settimana Europea della Mobilità (16-22 settembre).Un appuntamento annuale che arriva a festeggiare la decima edizione in un contesto particolarmente sfidante, poiché le restrizioni conseguenti alla pandemia di COVID-19 hanno, da un lato, accresciuto la sensibilità nei confronti della sostenibilità ambientale, dall'altro ridotto gli spostamenti casa-lavoro per effetto dello smart working.Proprio per sottolineare questa tendenza e valorizzare le aziende che, come CNH Industrial, hanno adottato su larga scala questa modalità di lavoro Legambiente ha lanciato il, monitorando tutti coloro che nelle giornate del 15 e 17 settembre hanno scelto la bicicletta per recarsi a lavoro. Per CNH sono stati coinvolti nell'iniziativa gli stabilimenti di Brescia, Bolzano e Vittorio Veneto, Jesi e San Matteo, Lecce, Modena, Piacenza, Pregnana Milanese, San Mauro, Suzzara e Torino."Quest'anno la nostra partecipazione al Giretto d'Italia ci ha visti in prima linea anche attraverso il Lavoro Agile: infatti, i molti colleghi che hanno lavorato da casa il 15 e il 17 settembre hanno contribuito a sottolineare la sostenibilità ambientale di questa iniziativa aziendale", ha commentato, Head of Sustainable Development Initiatives di CNH, ricordando che l'azienda aveva già avviato da tempo questa modalità un giorno a settimana, coinvolgendo dapprima 5mila e ora 7mila persone.