CNH Industrial, Francesco Tanzi nominato Chief Financial Officer del nuovo Iveco Group

Martedì 14 Settembre 2021, 08:30

(Teleborsa) - Francesco Tanzi è stato nominato Chief Financial Officer del nuovo Iveco Group. Lo annuncia CNH Industrial sottolineando una importante nomina nel Senior Leadership Team di Iveco Group, la società precedentemente indicata come business "On-Highway" di CNH Industrial, che inizierà a operare in via autonoma verso l'inizio del 2022.

Francesco Tanzi entrerà a far parte della società a partire dal 1° gennaio 2022, per poi assumere il ruolo di Chief Financial Officer di Iveco Group non appena lo scorporo sarà effettivo. Tanzi lascia l'attuale posizione di Chief Financial Officer presso il produttore internazionale di pneumatici Pirelli, ruolo che ha ricoperto per 12 anni, per assumere il nuovo incarico.

"Creare il nuovo team manageriale senior per Iveco Group è un compito entusiasmante, dal momento che siamo all'opera per formare la squadra migliore, che assicuri il successo di quello che sarà il nostro gruppo indipendente. Siamo lieti di aver trovato il nostro CFO in Francesco Tanzi che, con la sua esperienza e capacità, porterà grande valore alle nostre attività aziendali fin dall'esordio. Vorrei cogliere questa occasione per ringraziare Damiano Cretarola, che mi ha supportato come leader della funzione Finance per il segmento Commercial & Specialty Vehicles di CNH Industrial e che continuerà a svolgere un ruolo importante nel team di Francesco Tanzi, non appena questo verrà costituito" - ha dichiarato Gerrit Marx, l'attuale President Commercial & Specialty Vehicles di CNH Industrial e Chief Executive Officer designato di Iveco Group.

"Per conto del Consiglio d'Amministrazione di CNH Industrial, desidero dare il benvenuto a Francesco Tanzi nella nuova organizzazione di Iveco Group. Avendo seguito dall'inizio il progetto di spin-off e la formazione del Senior Leadership Team di On-Highway, da tempo avevamo maturato la ferma convinzione che la figura del CFO dovesse avere un profilo molto specifico e di grande esperienza, e sono certa che in Francesco Tanzi abbiamo trovato la persona giusta. Oddone Incisa, che continuerà a ricoprire il ruolo di CFO per CNH Industrial, assicurerà una transizione fluida, facendo sì che Francesco possa iniziare al meglio il suo percorso in Iveco Group", ha dichiarato Suzanne Heywood, Presidente di CNH Industrial.