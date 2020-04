CNH Industrial, emessi commercial paper per 600 milioni sterline

(Teleborsa) - CNH Industrial N.V. annuncia di aver emesso con successo 600 milioni di sterline inglesi in commercial paper nell'ambito della Joint HM Treasury and Bank of England's Covid Corporate Financing Facility (CCFF).



L'accesso a questa linea di credito - spiega la società in una nota - "dimostra l'impegno continuo di CNH Industrial nel preservare un solido livello di liquidità in questo periodo di incertezza".