CNH Industrial: ecco le novità del Tech Day in Arizona

(Teleborsa) -, in occasione dela Phoenix, in Arizona, ha svelato una serie di, come ildie quelloo le nuove soluzioni pere l'autonomia.La New Holland Agriculture, uno dei brand agricoli globali del Gruppo, ha, la pre-serie T7 Methane Power LNG. Un mezzo agricolo più sostenibile, più produttivo ed energeticamente indipendente che si ponedi continuità con i(a gas naturale compresso), con una capacità di carburante quattro volte superiore ed una potenza e coppia analoghe a quella del suo equivalente modello a gasolio.Per mettere a punto questo trattore, CNH Industrial ha collaborato con, un'azienda con sede in Gran Bretagna, che ha sviluppato unche consente di trasformare le emissioni fuggitive di metano in biocarburante pulito riutilizzabile, garantisce agli agricoltori la produzione di energia ad un costo stabile, la possibilità di vendere il biometano in eccesso sul mercato libero e di ottenere un fertiilizzante naturale al 100%. Integrando il prototipo T7 in questo processo, si può ottenerecomplessiva di carbonioCNH Industrial ha presentato anche il, frutto del lavoro di concerto fra i tema statunitensi (Burr Ridge, Detroit) e italiano (Modena), che ha consentito di dimezzare i tempi di sviluppo di questo prototipo grazie anche allacon la partner californianaIl prototipoè un modello New Holland e verrà esteso anche alla gamma CASE IH con il relativo modello commerciale. E' la soluzione ideale per operazioni che richiedono una bassa potenza, adatto per aziende agricole miste, zootecniche, frutticole, per le municipalità, e per le applicazioni specialistiche.Al Tech Day sono state presentate anche le ultime soluzioni per l'automazione e l'autonomia, come, e. Si tratta di soluzioni che contribuiscono a risolvere le maggiori problematiche dell'agricoltura, aumentando la produttività, riducendo le risorse impiegate e operando in modo più sostenibile. "Il settore agricolo si trova ad affrontare le sfide poste dalle tempistiche, dai costi, dalle finestre operative limitate e da una forza lavoro in diminuzione. L'autonomia diventerà parte integrante delle attività agricole un po' ovunque", ha dichiarato, President, Agriculture.Ilè una tecnologia di automazione che combina la tecnologia di raccolta del marchio Case IH con l'integrazione del sistema Raven Autonomy, consentendo di tracciare il percorso e la velocità del trattore che traina il rimorchio con le granaglie accanto alla mietitrebbia durante un'operazione di "scarico in movimento".ha annunciato anche l, una startup specializzata inche sfruttano le potenzialità dell'intelligenza artificiale (AI).Ciò consentirà un miglioramento delle capacità di apprendimento See & Act delle macchine, che potranno eseguire compiti in base ai dati rilevati da sensori. Stout ha dato dimostrazione dei suoi risultati in questo campo con il suo Smart Cultivator, un attrezzo per trattori controllato via software, che utilizza telecamere, intelligenza artificiale e una tecnologia di visione brevettataper distinguere le colture dalle erbe infestanti., costituita nel febbraio 2022 per investire e collaborare con gli innovatori del domani, vanta oggi un portafoglio di investimenti che abbraccia gli ambiti della Propulsione Alternativa, del Digitale e dell'Automazione. Questo braccio finanziario sta rafforzando l'impegno di CNH a sviluppare rapidamente le innovazioni tecnologiche, aumentando la produttività dei clienti e consentendo al gruppo di perseguire gli obiettivi ESG. "Il nostro ramo Ventures utilizza l'esperienza e le risorse di CNH Industrial per dare velocemente corpo a nuove idee in grado di risolvere le sfide dei nostri clienti in tempo reale", spiega, Senior Vice President of Corporate Development di CNH Industrial e Head of CNH Industrial Ventures.In questa direzione si collocano la partnership conche con i suoi veicoli elettrici ha accelerato il p ercorso verso l'agricoltura "Net Zero". Così anche la partnership con, il cui metodo per catturare e riutilizzare le emissioni fuggitive di metano per generare energia è diventato una pietra angolare dell'innovazione nel campo dei combustibili alternativi.Insieme stiamo costruendo un sistema di produzione di energia sostenibile e redditizio che completa il ciclo Net Zero Farming.