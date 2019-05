CNH Industrial e Goodwood insieme per la sostenibilità

Ultimo aggiornamento: 18:21

(Teleborsa) -: localizzata sulla costa meridionale dell', nel dolce paesaggio delle, produce solo prodotti biologici, alleva animali alimentati con il, è completamentee e per lavorare utilizza i mezzi più efficienti al mondo, grazie ad una partnership di successo conche concerne i principali marchi del gruppo (CASE, New Holland ed IVECO).La, meglio conosciuta per il famoso circuito e per il Festival of Speed, nasconde molto di più dietro le quinte ed è un: possiede una delle prime mandrie da latte della Gran Bretagna, allevate con mangimi al 100% biologici, ma anche greggi di pecore, vacche nutrici e suini, per nutrire i quali utilizza solo foraggi prodotti nell'azienda; inoltre macella e distribuisce essa stessa le carni, oltre a distribuire latte e formaggi.Sostenibilità e agricoltura biologica sono tra i valori fondamentali di Goodwood, ma anche: dalle macchine per il movimento terra diai trattori e mietitrebbia di, per non dimenticare i veicoli commerciali, sono tutti alimentati con carburanti alternativi e sostenibili. Nessun'altra azienda da sola sarebbe in grado di soddisfare il complesso fabbisogno di mezzi della tenuta soprattutto sotto il profilo della sostenibilità.Unadi cui si parla nell'ultimo episodio di, dove viene spiegato come imarchi di CNH Industrial operino insieme a Goodwood per aumentare l'efficienza, la produttività e la sostenibilità della tenuta.